Ещё семь человек госпитализировали после отравления шаурмой в Братске
- РИА Новости
«За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторые — повторно... Вопросы оказания им медпомощи держу на личном контроле», — заявил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.
Уточняется, что в больницы города Братска с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.
Ранее Следственный комитет России сообщал о 35 гражданах с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы.