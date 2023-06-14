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Ещё семь человек госпитализировали после отравления шаурмой в Братске

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Ещё семь человек попали в больницы после посещения кафе «Шаурму хочу» в Братске, сообщили в правительстве Иркутской области со ссылкой на данные скорой помощи.
Ещё семь человек госпитализировали после отравления шаурмой в Братске
  • РИА Новости

«За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторые — повторно... Вопросы оказания им медпомощи держу на личном контроле», — заявил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Уточняется, что в больницы города Братска с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

Ранее Следственный комитет России сообщал о 35 гражданах с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы.

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