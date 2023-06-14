Ещё семь человек госпитализировали после отравления шаурмой в Братске

Ещё семь человек попали в больницы после посещения кафе «Шаурму хочу» в Братске, сообщили в правительстве Иркутской области со ссылкой на данные скорой помощи.

«За медицинской помощью обратились более 40 человек, некоторые — повторно... Вопросы оказания им медпомощи держу на личном контроле», — заявил и. о. министра здравоохранения Приангарья Алексей Шелехов.

Уточняется, что в больницы города Братска с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 18 человек, в том числе шесть несовершеннолетних.

Ранее Следственный комитет России сообщал о 35 гражданах с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы.