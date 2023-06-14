Следователи проверяют кафе «Шаурму хочу» в Братске, где отравились более 35 человек

Более 35 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы в кафе «Шаурму хочу» в Братске, сообщил Следственный комитет. Число госпитализированных выросло до 11, у них острая кишечная инфекция. Следователи возбудили дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

РИА Новости