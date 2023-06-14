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Следователи проверяют кафе «Шаурму хочу» в Братске, где отравились более 35 человек

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Более 35 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие после покупки шаурмы в кафе «Шаурму хочу» в Братске, сообщил Следственный комитет. Число госпитализированных выросло до 11, у них острая кишечная инфекция. Следователи возбудили дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.
Следователи проверяют кафе «Шаурму хочу» в Братске, где отравились более 35 человек
  • РИА Новости

Сейчас на место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора.

Специалисты уже взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники в кафе. Также изъяты изъяты гриль-печи и документация персонала кафе.

«Все работники направлены на бактериологическое исследование. Проводятся необходимые следственные действия», — сообщил СК.

Ранее о десяти госпитализированных после посещения кафе сообщил губернатор Игорь Кобзев.

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