Следователи проверяют кафе «Шаурму хочу» в Братске, где отравились более 35 человек
- РИА Новости
Сейчас на место происшествия выехали следователи, сотрудники полиции и Роспотребнадзора.
Специалисты уже взяли пробы с продуктов питания, кухонных приборов и техники в кафе. Также изъяты изъяты гриль-печи и документация персонала кафе.
«Все работники направлены на бактериологическое исследование. Проводятся необходимые следственные действия», — сообщил СК.
Ранее о десяти госпитализированных после посещения кафе сообщил губернатор Игорь Кобзев.