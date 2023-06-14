Депутат Бессараб: для ребёнка важно отдыхать и оздоравливаться в загородном лагере

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала идею создания при школах летних спортивно-патриотических лагерей.

Собеседница RT отметила, что само по себе предложение не ново и подобная практика существует ещё с советских времён.

«Многие муниципалитеты в российских регионах уже применяют данную форму отдыха детей достаточно длительный период времени… Кроме того, есть патриотические лагеря, которые организовываются на базе туристических баз и домиков, где дети могут более самостоятельно вести какую-то деятельность, в том числе патриотического и туристического характера. Это, конечно, даёт и оздоровительный эффект и эффект отдыха», — рассказал Бессараб.

Она также отметила важность того, что отдых и оздоровление ребёнка должны проходить «в детском загородном лагере».

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания.