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Депутат ГД Сухарев предложил создавать при школах летние спортивно-патриотические лагеря

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.
Депутат ГД Сухарев предложил создавать при школах летние спортивно-патриотические лагеря
  • РИА Новости

В обращении законодатель отметил, что воспитание патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения — одна из ключевых задач государства.

Традиционно, как он подчеркнул, значительную роль в реализации данных задач играет школа.

В то же время в школьном обучении существует летний период — трёхмесячный перерыв, который также мог бы использоваться институтом среднего образования в целях воспитательной работы с молодым поколением, считает Сухарев.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания на базе учебных заведений общего образования Российской Федерации летних спортивно-патриотических лагерей дневного пребывания (активно-коллективная форма деятельности) с проведением спортивных и просветительских мероприятий, а также с возможностью обеспечения детей бесплатным питанием за счёт средств муниципальных образований», — говорится в тексте обращения.

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