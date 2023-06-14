Депутат ГД Сухарев предложил создавать при школах летние спортивно-патриотические лагеря

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создавать при среднеобразовательных школах летние спортивно-патриотические лагеря дневного пребывания. Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что воспитание патриотизма и культуры здорового образа жизни среди молодого поколения — одна из ключевых задач государства.

Традиционно, как он подчеркнул, значительную роль в реализации данных задач играет школа.

В то же время в школьном обучении существует летний период — трёхмесячный перерыв, который также мог бы использоваться институтом среднего образования в целях воспитательной работы с молодым поколением, считает Сухарев.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности создания на базе учебных заведений общего образования Российской Федерации летних спортивно-патриотических лагерей дневного пребывания (активно-коллективная форма деятельности) с проведением спортивных и просветительских мероприятий, а также с возможностью обеспечения детей бесплатным питанием за счёт средств муниципальных образований», — говорится в тексте обращения.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках.