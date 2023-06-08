В России призвали сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках

Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, предложил сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов. По его словам, в нынешних условиях поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью». Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.

Соловьёв отметил, что в России растёт количество автомобильных номеров без государственного флага страны.

Как он объяснил, такая ситуация складывается, поскольку флаг на номерных знаках является чуть ли не дополнительной «опцией», а номера без триколора не противоречат ГОСТу и абсолютно легальны.

Эксперт напомнил, что при регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, но изготавливать дубликаты без государственного флага имеют право многочисленные частные конторы с соответствующими разрешающими документами от МВД России.

По его словам, этими услугами и пользуются владельцы авто, которые не хотят, чтобы на номерах их транспортных средств был размещён государственный флаг России.

Он заявил, что такое положение не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к российскому государству и его символам, позволяет демонстрировать пренебрежение к государственному флагу, подавать пример негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу её развития.

В условиях конфронтации с антироссийскими силами необходимость поддержания высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью», пояснил юрист.

«В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», — говорится в обращении.

Ранее Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр.