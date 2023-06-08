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В России призвали сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках

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Анастасия Румянцева
Доктор юридических наук, профессор Иван Соловьёв, заслуженный юрист России, предложил сделать обязательным размещение российского флага на автомобильных номерных знаках всех типов. По его словам, в нынешних условиях поддержание высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью». Копия обращения на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева имеется в распоряжении RT.
В России призвали сделать обязательным размещение флага на транспортных номерных знаках
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Соловьёв отметил, что в России растёт количество автомобильных номеров без государственного флага страны.

Как он объяснил, такая ситуация складывается, поскольку флаг на номерных знаках является чуть ли не дополнительной «опцией», а номера без триколора не противоречат ГОСТу и абсолютно легальны.

Эксперт напомнил, что при регистрации авто в ГИБДД владелец получает номера с триколором, но изготавливать дубликаты без государственного флага имеют право многочисленные частные конторы с соответствующими разрешающими документами от МВД России.

По его словам, этими услугами и пользуются владельцы авто, которые не хотят, чтобы на номерах их транспортных средств был размещён государственный флаг России.

Он заявил, что такое положение не способствует росту уважения россиян и иностранных граждан к российскому государству и его символам, позволяет демонстрировать пренебрежение к государственному флагу, подавать пример негативного отношения как к истории страны, так и к современному этапу её развития.

В условиях конфронтации с антироссийскими силами необходимость поддержания высокого патриотического духа населения является «насущной необходимостью», пояснил юрист.

«В связи с изложенным предлагаю внести изменения в ГОСТ и иные нормативные акты, которые исключали бы возможность выдачи номерных знаков всех типов (дипломатических, военных, пассажирского транспорта и др.) без государственного флага Российской Федерации и запрещали бы использование номерных знаков без этого государственного символа», — говорится в обращении.

Ранее Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр. 

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