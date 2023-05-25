Юрист Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России
Как пояснил Соловьёв, в последнее время несколько актёров и певцов, ранее получивших статус иностранного агента, обратились в суды с исками о признании такого решения Минюста России незаконным.
По его мнению, есть все основания предполагать, что эта деятельность «носит скоординированный характер и осуществляется из одного центра».
«У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определённую аналитику, иноагенты со своими представителями раз за разом будут тестировать красные линии нашего правосудия», — рассказал юрист.
Специалист предложил дополнить ст. 8 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» пунктом, согласно которому иноагент может обращаться с иском в суд о признании незаконным решения о включении в реестр или с заявлением в Минюст об исключении из реестра, только если постоянно проживает на территории России.
«Такое дополнение исключит возможность постоянно проживающим за рубежом иноагентам и их представителям пиариться на исках, подаваемых в российские суды, и подчеркнёт добросовестность намерений тех, кто действительно перестал быть иноагентом», — говорится в тексте обращения.
Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами.