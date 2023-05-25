Юрист Соловьёв призвал разрешить оспаривать статус иноагента только проживающим в России

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв предложил внести изменения в законодательство, чтобы только постоянно проживающий на территории России иностранный агент имел возможность обращаться с иском о признании незаконным решения Минюста о включении его в реестр. Копия обращения на имя министра юстиции России Константина Чуйченко есть в распоряжении RT.

Как пояснил Соловьёв, в последнее время несколько актёров и певцов, ранее получивших статус иностранного агента, обратились в суды с исками о признании такого решения Минюста России незаконным.

По его мнению, есть все основания предполагать, что эта деятельность «носит скоординированный характер и осуществляется из одного центра».

«У аффилированных с иноагентами юристов уже есть некоторый опыт рассмотрения судами подобных дел. Думаю, что, накопив определённую аналитику, иноагенты со своими представителями раз за разом будут тестировать красные линии нашего правосудия», — рассказал юрист.

Специалист предложил дополнить ст. 8 федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» пунктом, согласно которому иноагент может обращаться с иском в суд о признании незаконным решения о включении в реестр или с заявлением в Минюст об исключении из реестра, только если постоянно проживает на территории России.

«Такое дополнение исключит возможность постоянно проживающим за рубежом иноагентам и их представителям пиариться на исках, подаваемых в российские суды, и подчеркнёт добросовестность намерений тех, кто действительно перестал быть иноагентом», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами.