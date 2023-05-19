Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами. Копия письма на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством выполняющими функцию иностранного агента, связаны с зарубежными финансовыми донорами, имеют возможность оперативно сменить место жительства.

Только за прошедший год многие иноагенты покинули Россию и продолжают вести антироссийскую деятельность, находясь на территории других государств, отметил депутат.

В данных условиях для отечественных банков, которые могут стать кредиторами иностранных агентов, существует повышенный риск невозврата выданных денежных средств, невозможности призвать заёмщика к ответственности, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов юридическим и физическим лицам, признанным выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко предложил давать статус иностранного агента за деятельность против традиционных ценностей.