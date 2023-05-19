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Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил запретить предоставление кредитных продуктов лицам, признанным иностранными агентами. Копия письма на имя главы Центробанка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Фёдоров предложил запретить выдавать кредиты иностранным агентам
  • Gettyimages.ru
  • © LukaTDB

В обращении законодатель отметил, что физические и юридические лица, признанные в соответствии с законодательством выполняющими функцию иностранного агента, связаны с зарубежными финансовыми донорами, имеют возможность оперативно сменить место жительства.

Только за прошедший год многие иноагенты покинули Россию и продолжают вести антироссийскую деятельность, находясь на территории других государств, отметил депутат.

В данных условиях для отечественных банков, которые могут стать кредиторами иностранных агентов, существует повышенный риск невозврата выданных денежных средств, невозможности призвать заёмщика к ответственности, заметил парламентарий.

«В этой связи прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на предоставление отечественными банками кредитных продуктов юридическим и физическим лицам, признанным выполняющими функцию иностранного агента», — говорится в тексте обращения.

Ранее глава Минюста России Константин Чуйченко предложил давать статус иностранного агента за деятельность против традиционных ценностей.

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