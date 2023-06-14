Турецкий производитель мебели Kelebek планирует выходить на российский рынок

Крупный турецкий производитель мебели Kelebek планирует в июле этого года открыть свой первый магазин в России, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на консалтинговые компании.

«В магазине будет представлена корпусная мебель, мягкая мебель, детская мебель, товары для сада, аксессуары, предметы декора, матрасы и текстиль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что магазин будет располагаться в ТЦ «Мега Тёплый Стан» в Москве.

Ранее производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области перезапустили под новым брендом «Лузалес-Тихвин».

В апреле в пресс-службе торгового центра «Щёлковский» в Москве сообщили об открытии первого магазина белорусской торговой сети Swed House, которая выпускает аналоги товаров IKEA.