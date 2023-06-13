Путин заявил, что Россия была настроена на добрые отношения с соседями после развала СССР

После развала СССР Россия была настроена на добрые отношения со всеми соседями, заявил российский президент Владимир Путин.

«Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. Мы так и делаем», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что России придётся всего добиваться самостоятельно, так как на Западе не учитывают озабоченности Москвы.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.