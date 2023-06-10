Песков: Запад не хочет учитывать озабоченности России, придётся всего добиваться самим

России придётся всего добиваться самостоятельно, так как на Западе не учитывают озабоченности Москвы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Со стороны Вашингтона, со стороны европейских столиц звучат обвинения России в какой-то агрессивности и так далее. Это просто попытка закамуфлировать своё нежелание прислушиваться к нашим озабоченностям», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам официального представителя Кремля, в России говорили об упомянутых озабоченностях на протяжении нескольких десятилетий, но на Западе не хотели учитывать этого.

«Поэтому нам всего нужно добиваться самим», — заключил Песков.

Ранее он заявил, что России нужно довести спецоперацию до конца, другого пути нет.

Песков также отметил, что президент России Владимир Путин уделяет теме спецоперации на Украине столько времени, сколько ему нужно как главнокомандующему, чтобы вести общее руководство.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что у Вооружённых сил России есть средства, чтобы ответить на возможные поставки украинской армии западных самолётов.