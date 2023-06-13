Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Государственная дума приняла закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси.

Как сказано в документе, это позволяет с 1 сентября следующего года повысить размер страховых выплат таким пассажирам в четыре раза.

Таким образом, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который получил разрешение на перевозку легковым такси, не сможет заниматься данной деятельностью, пока не застрахует свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

3 июня сообщалось, что таксистам с 1 сентября 2023 года будет запрещено работать более 12 часов в сутки.

Как сообщала газета «Известия» в марте, Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.