Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси

Короткая ссылка
Государственная дума приняла закон об обязательном страховании пассажиров легковых такси.
Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси
  • РИА Новости

Как сказано в документе, это позволяет с 1 сентября следующего года повысить размер страховых выплат таким пассажирам в четыре раза.

Таким образом, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который получил разрешение на перевозку легковым такси, не сможет заниматься данной деятельностью, пока не застрахует свою ответственность минимум на 2 млн рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

3 июня сообщалось, что таксистам с 1 сентября 2023 года будет запрещено работать более 12 часов в сутки.

Как сообщала газета «Известия» в марте, Министерство транспорта России призвало ограничить время работы таксистов, сократив количество заказов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить