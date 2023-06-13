Сеть Rostic's, бывшая KFC, открыла рестораны в России

Преемник KFC в России сеть Rostic's сообщила об открытии 66 корпоративных ресторанов в стране.

«Компания «Юнирест» (бренды Rostic's и KFC) открыла все принадлежащие ей 66 корпоративных ресторанов под брендом Rostic's. Первый ресторан под этим брендом был открыт 25 апреля в Москве», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что в период с 25 апреля более 3 млн человек посетили Rostic's и съели более 5 млн блюд.

Ранее в Москве на Тверской-Ямской улице состоялось официальное открытие флагманского ресторана быстрого питания сети Rostic's, являющейся преемницей KFC на территории России.

Отмечалось, что сеть Rostic's планирует открыть до 2 тыс. заведений в России.