В Москве на Тверской-Ямской улице открыли ресторан быстрого питания Rostic's на месте KFC
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
Об этом сообщило РИА Новости.
Отмечается, что официально ресторан открылся в 11:00, при этом полноценно заведение начнёт работать для посетителей после 17:00 25 апреля.
По данным агентства, у сети быстрого питания Rostic's нет «глобальных изменений» по сравнению с KFC. При этом у официантов появились фирменные платки и нашивки с надписью Rostic's.
Ранее стало известно, что сеть Rostic's планирует открыть до 2 тыс. заведений в России.