В Москве на Тверской-Ямской улице открыли ресторан быстрого питания Rostic's на месте KFC

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В Москве на Тверской-Ямской улице состоялось официальное открытие флагманского ресторана быстрого питания сети Rostic's, являющейся преемницей KFC на территории России.
В Москве на Тверской-Ямской улице открыли ресторан быстрого питания Rostic's на месте KFC
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что официально ресторан открылся в 11:00, при этом полноценно заведение начнёт работать для посетителей после 17:00 25 апреля.

По данным агентства, у сети быстрого питания Rostic's нет «глобальных изменений» по сравнению с KFC. При этом у официантов появились фирменные платки и нашивки с надписью Rostic's.

Ранее стало известно, что сеть Rostic's планирует открыть до 2 тыс. заведений в России.

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