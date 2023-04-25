В Москве на Тверской-Ямской улице открыли ресторан быстрого питания Rostic's на месте KFC

В Москве на Тверской-Ямской улице состоялось официальное открытие флагманского ресторана быстрого питания сети Rostic's, являющейся преемницей KFC на территории России.

Об этом сообщило РИА Новости.

Отмечается, что официально ресторан открылся в 11:00, при этом полноценно заведение начнёт работать для посетителей после 17:00 25 апреля.

По данным агентства, у сети быстрого питания Rostic's нет «глобальных изменений» по сравнению с KFC. При этом у официантов появились фирменные платки и нашивки с надписью Rostic's.

Ранее стало известно, что сеть Rostic's планирует открыть до 2 тыс. заведений в России.