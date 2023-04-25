Сеть Rostic's планирует открыть в России до 2 тысяч заведений
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Отмечается, что первое заведение сети откроется во вторник, 25 апреля, в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC.
«Мы видим большой потенциал для роста нашей сети и ставим для себя такую амбициозную цель, как ещё 1 тыс. заведений», — приводит ТАСС слова Шаманской.
В марте 2022 года компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, сообщила, что в России зарегистрировано примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все они управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе.
Позднее стало известно, что Yum! Brands заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.