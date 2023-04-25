Сеть Rostic's планирует открыть в России до 2 тысяч заведений

Cеть Rostic's, которая появится на месте бывшей KFC, планирует открыть до 2 тыс. заведений. Об этом заявила генеральный директор компании «Юнирест» Татьяна Шаманская.

Отмечается, что первое заведение сети откроется во вторник, 25 апреля, в Москве на Тверской-Ямской улице на месте бывшего флагманского ресторана KFC.

«Мы видим большой потенциал для роста нашей сети и ставим для себя такую амбициозную цель, как ещё 1 тыс. заведений», — приводит ТАСС слова Шаманской.

В марте 2022 года компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, сообщила, что в России зарегистрировано примерно 1 тыс. ресторанов KFC и 50 заведений Pizza Hut, почти все они управляются независимыми владельцами по лицензии или франшизе.

Позднее стало известно, что Yum! Brands заключила договор с локальным оператором KFC в России — компанией «Смарт Сервис» о продаже своих российских активов.