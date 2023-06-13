Нутрициолог Аминова рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина в крови

Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова заявила, что нормализовать уровень гемоглобина в крови могут повысить продукты, богатые железом и витаминами группы С. Она посоветовала употреблять красное мясо, особенно говядину и ягнёнка.

«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — сказала специалист в беседе с Life.ru.

Также в числе продуктов, с помощью которых можно добиться повышения уровня гемоглобина в крови, она назвала цитрусовые, клубнику, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи, шпинат, свёклу, зерновые культуры, в частности овсянку и гречку.

Аминова предупредила, что все продукты следует употреблять в разумных объёмах, а «идеальное количество можно уточнить у диетолога».

«Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своём здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провёл необходимый анализ и назначил подходящее лечение», — заявила она.

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