Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Нутрициолог Аминова рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина в крови

Короткая ссылка
Нутрициолог, фитнес-тренер Инна Аминова заявила, что нормализовать уровень гемоглобина в крови могут повысить продукты, богатые железом и витаминами группы С. Она посоветовала употреблять красное мясо, особенно говядину и ягнёнка.
Нутрициолог Аминова рассказала, что красное мясо и орехи повышают уровень гемоглобина в крови
  • Gettyimages.ru

«Орехи и семена богаты железом, магнием и другими важными минералами. Кедровые орешки, грецкие орехи, миндаль, семена подсолнечника и тыквы могут быть включены в рацион на каждый день», — сказала специалист в беседе с Life.ru.

Также в числе продуктов, с помощью которых можно добиться повышения уровня гемоглобина в крови, она назвала цитрусовые, клубнику, шиповник, киви, болгарский перец, брокколи, шпинат, свёклу, зерновые культуры, в частности овсянку и гречку.

Аминова предупредила, что все продукты следует употреблять в разумных объёмах, а «идеальное количество можно уточнить у диетолога».

«Также стоит отметить, что, если у вас есть сомнения в своём здоровье, важно обратиться к врачу, чтобы он провёл необходимый анализ и назначил подходящее лечение», — заявила она.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить