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Ортопед Шелепов рассказал о мерах доврачебной помощи при ушибах и вывихах

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Травматолог-ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов рассказал, какую помощь оказать человеку при различных травмах, таких как ушибы и вывихи.
Ортопед Шелепов рассказал о мерах доврачебной помощи при ушибах и вывихах
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В случае ушиба, травм сухожилий, связок, а также при вывихе и разрыве мышц в рамках мер доврачебной помощи следует приложить холод (лёд, снег) к пострадавшему месту, наложить тугую повязку и незамедлительно доставить пациента в медучреждение, сообщил врач в беседе с РИАМО.

Для облегчения состояния можно принять обезболивающее, уточнил специалист.

При вывихе врач посоветовал не пытаться вправить смещённые кости самостоятельно.

«Главное, что нужно сделать в домашних условиях, — зафиксировать повреждённую конечность в удобном положении, остальное доверьте врачу», — заявил травматолог.

Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.

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