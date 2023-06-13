Врач Тону рассказала, что прохладные компрессы помогут при солнечном ожоге

Врач — дерматолог-онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ангелина Тону рассказала, как помочь человеку, получившему солнечный ожог.

Пострадавшего следует поместить в помещение с комфортной температурой без доступа солнечных лучей, покрыв места ожогов мягкой тканью, пропитанной жидкостью, температура которой чуть ниже комнатной, и менять компрессы каждые 15 минут, сообщила она РИАМО.

В первые несколько часов после ожога снять неприятные ощущения на пострадавших участках помогут прохладные ванны.

«Далее покрасневшую кожу необходимо обрабатывать средствами с пантенолом, а также регулярно увлажнять, поскольку она будет длительное время страдать от сухости», — уточнила Тону.

По её словам, в случае образования на коже волдырей следует обратиться к врачу.

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