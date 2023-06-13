Врач Романенко перечислила причины кровотечения из носа

Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила причины, по которым может появиться кровотечение из носа.

«Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт», — сказала она в комментарии «Москва 24».

Также, по словам эксперта, симптом может указать на патологию свёртывающей системы крови.

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал о симптомах энцефалита.