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Врач Романенко перечислила причины кровотечения из носа

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Врач-терапевт Татьяна Романенко перечислила причины, по которым может появиться кровотечение из носа.
Врач Романенко перечислила причины кровотечения из носа
  • Gettyimages.ru

«Любое кровотечение может возникнуть, если повысилось артериальное давление. Какой-то сосуд не выдерживает и лопается. Хорошо, если случилось именно носовое кровотечение, а не мозговое, то есть не инсульт», — сказала она в комментарии «Москва 24».

Также, по словам эксперта, симптом может указать на патологию свёртывающей системы крови.

Вирусолог доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн ранее рассказал о симптомах энцефалита.

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