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Вирусолог Альтштейн: энцефалит начинается с высокой температуры

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах энцефалита.
Вирусолог Альтштейн: энцефалит начинается с высокой температуры
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«Энцефалит начинается с высокой температуры, с головной боли, и если человек в течение двух недель был в таких местах, где его могли укусить клещи, то это даёт основание подозревать, что это энцефалит», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в первый день энцефалит трудно отличить от любого другого недомогания, затем появляется слабость в руках и ногах, неврологические признаки.

«Тогда становится ясно, что речь идёт не о какой-то там простуде или другом подобном заболевании», — добавил Альтштейн.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.

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