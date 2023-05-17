Вирусолог Альтштейн: энцефалит начинается с высокой температуры

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал о симптомах энцефалита.

«Энцефалит начинается с высокой температуры, с головной боли, и если человек в течение двух недель был в таких местах, где его могли укусить клещи, то это даёт основание подозревать, что это энцефалит», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в первый день энцефалит трудно отличить от любого другого недомогания, затем появляется слабость в руках и ногах, неврологические признаки.

«Тогда становится ясно, что речь идёт не о какой-то там простуде или другом подобном заболевании», — добавил Альтштейн.

Ранее заместитель главного врача Талдомской центральной районной больницы, врач-инфекционист Сергей Рябов в беседе с «Радио 1» прокомментировал сообщение о том, что три новых вида клещей, которые могут быть переносчиками таких заболеваний, как чума и лихорадка Западного Нила, открыли и описали учёные Тюменского медицинского университета.