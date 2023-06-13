Специалист Степаненко посоветовал брать отпуск на следующий день после зарплаты

Директор отдела по работе с кадрами мебельной компании Mr. Doors Кирилл Степаненко рассказал, когда стоит оформлять отпуск, чтобы получить максимальные отпускные.

Отпускные рассчитываются из среднего заработка за последний год, поэтому выгоднее брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты, чтобы в расчёт попали только полные отработанные месяцы, посоветовал специалист в беседе с Life.ru.

«Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше», — добавил Степаненко.

Со своей стороны, юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом.

«Но есть исключение: часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом», — отметила эксперт.

Ранее руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин порекомендовал россиянам брать отпуск в августе. По его словам, это самый выгодный месяц для отдыха в 2023 году.