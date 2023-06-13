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Специалист Степаненко посоветовал брать отпуск на следующий день после зарплаты

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Директор отдела по работе с кадрами мебельной компании Mr. Doors Кирилл Степаненко рассказал, когда стоит оформлять отпуск, чтобы получить максимальные отпускные.
Специалист Степаненко посоветовал брать отпуск на следующий день после зарплаты
  • РИА Новости

Отпускные рассчитываются из среднего заработка за последний год, поэтому выгоднее брать отпуск на следующий же день после дня зарплаты, чтобы в расчёт попали только полные отработанные месяцы, посоветовал специалист в беседе с Life.ru.

«Также я рекомендую брать отпуск в месяцы, когда нет государственных праздников или их количество минимально, например в августе, октябре. В эти периоды самое большое количество рабочих дней, и выплаты, соответственно, будут больше», — добавил Степаненко.

Со своей стороны, юрист, основатель консалтингового центра «Закирова и партнёры» Жанна Закирова в беседе с URA.RU напомнила, что выплата компенсации взамен отпуска в России запрещена законом.

«Но есть исключение: часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28 календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом», — отметила эксперт.

Ранее руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин порекомендовал россиянам брать отпуск в августе. По его словам, это самый выгодный месяц для отдыха в 2023 году.

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