Юрист Южалин назвал август самым выгодным месяцем для отпуска в 2023 году

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Руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин рекомендовал россиянам брать отпуск в августе. По его словам, это самый выгодный месяц для отдыха в 2023 году.
Юрист Южалин назвал август самым выгодным месяцем для отпуска в 2023 году
  • РИА Новости

«В месяцы, где мало рабочих дней, может быть невыгодно уходить в отпуск, поскольку стоимость одного рабочего дня может быть выше среднедневного заработка, из которого рассчитывается отпуск. И наоборот: чем больше в месяце рабочих дней — тем выгоднее использовать отпуск в этот месяц», — прокомментировал он для «Российской газеты».

Также выгодными месяцами в текущем году можно считать май, июнь, июль и октябрь, отметил Южалин.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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