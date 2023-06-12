Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС России
- РИА Новости
В ходе беседы с бойцами в военном госпитале им. Вишневского президент выразил мнение, что они при желании могли бы начать следующую ступень — пойти на учёбу.
«Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооружённых сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое — боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг», — сказал Путин.
По его словам, российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.
11 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.