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Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС России

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что командный состав ВС России в будущем должен комплектоваться из проверенных боевыми действиями людей, которые не дрогнули.
Путин заявил, что проверенные боем воины должны в будущем составить командование ВС России
  • РИА Новости

В ходе беседы с бойцами в военном госпитале им. Вишневского президент выразил мнение, что они при желании могли бы начать следующую ступень — пойти на учёбу.

«Из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооружённых сил. Из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое — боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг», — сказал Путин.

По его словам, российские власти будут принимать все возможные меры для поддержки участников спецоперации и семей погибших.

11 июня министр обороны России Сергей Шойгу вручил высшие государственные награды российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации.

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