Минздрав: мобильную лабораторию для медосмотра населения доставят в Херсонскую область
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минздраве России.
Уточняется, что эпидемиологи и инфекционисты прибыли в регион для помощи местному населению.
«Также в Херсонскую область будет доставлена микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров и обследования населения, в том числе в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.
В зоне подтопления задействованы 12 бригад скорой помощи.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.
В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.