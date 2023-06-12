Минздрав: мобильную лабораторию для медосмотра населения доставят в Херсонскую область

В Херсонскую область для оказания помощи пострадавшим после ЧП на Каховской ГЭС будет доставлена мобильная лаборатория.

Об этом сообщили в Минздраве России.

Уточняется, что эпидемиологи и инфекционисты прибыли в регион для помощи местному населению.

«Также в Херсонскую область будет доставлена микробиологическая мобильная лаборатория для проведения медицинских осмотров и обследования населения, в том числе в пунктах временного размещения», — говорится в сообщении.

В зоне подтопления задействованы 12 бригад скорой помощи.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил об отсутствии проблем с доставкой лекарств в Херсонскую область после ЧП на Каховской ГЭС.

В регионе развернули прививочную кампанию с целью предотвратить возможное распространение инфекций.