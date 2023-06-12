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Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днём России

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Российские космонавты на МКС Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев поздравили соотечественников с Днём России.

Видеоролик с поздравлением опубликован на сайте «Роскосмоса».

«Поздравляем вас с Днём России — одним из самых важных праздников нашей Родины!» — говорится в сообщении.

Космонавты отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем Отечества.

Ранее сообщалось, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.

На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём русского языка.

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