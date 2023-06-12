Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днём России
Видеоролик с поздравлением опубликован на сайте «Роскосмоса».
«Поздравляем вас с Днём России — одним из самых важных праздников нашей Родины!» — говорится в сообщении.
Космонавты отметили, что россиян объединяют гордость за страну и свершения предков, а также забота о будущем Отечества.
Ранее сообщалось, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.
На прошлой неделе губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём русского языка.