Губернатор Моор поздравил жителей Тюменской области с Днём русского языка

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днём русского языка.

«Проходит время, сменяются поколения, но наследие Пушкина, как и в целом русская культура, остаются востребованными и будут таковыми, невзирая на попытки их запретить», — цитирует главу региона «Вслух.ру».

В свою очередь, с поздравлением к жителям Уральского федерального округа обратился и полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Он отметил, что «русский язык — основа нашей национальной идентичности», и подчеркнул, что это уникальное наследие необходимо сохранить для будущих поколений.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках».