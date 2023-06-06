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Большинство жителей Казани соблюдают правила русского языка в деловой переписке

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Исследование, проведённое сервисом по поиску работы SuperJob в преддверии Дня русского языка, показало, что жители Казани более внимательно относятся к соблюдению правил орфографии и пунктуации в рабочей переписке в соцсетях, чем в личных сообщениях.
Большинство жителей Казани соблюдают правила русского языка в деловой переписке
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Реальное время».

Девять из десяти казанцев заявили, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловой переписке. В личных же сообщениях правил русского языка придерживается 81% респондентов.

Наряду с этим стало известно, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках». Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центральной библиотеки имени Пушкина.

Стихи поэта прозвучат на немецком, английском, французском, арабском, таджикском, сербском, татарском, белорусском и других языках.

Ранее сообщалось, что спецпроект телеканала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры. Лучшие социальные практики России были объявлены в Тверской области.

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