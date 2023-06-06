Большинство жителей Казани соблюдают правила русского языка в деловой переписке
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Реальное время».
Девять из десяти казанцев заявили, что всегда соблюдают орфографию и пунктуацию в деловой переписке. В личных же сообщениях правил русского языка придерживается 81% респондентов.
Наряду с этим стало известно, что в Челябинске 6 июня, в день рождения А.С. Пушкина, пройдёт культурно-просветительская акция «Читаем Пушкина на разных языках». Об этом информирует URA.RU со ссылкой на пресс-службу Центральной библиотеки имени Пушкина.
Стихи поэта прозвучат на немецком, английском, французском, арабском, таджикском, сербском, татарском, белорусском и других языках.
Ранее сообщалось, что спецпроект телеканала ОТР «Страна поэтов» отмечен за вклад в развитие культуры. Лучшие социальные практики России были объявлены в Тверской области.