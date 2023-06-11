В Херсонской области разрешили использовать украинский язык в делопроизводстве

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ о разрешении на использование украинского и крымско-татарского языков в делопроизводстве.

«Подписал указ, в соответствии с которым на территории Херсонской области наряду с русским языком для общения и делопроизводства может использоваться украинский язык, а на территории Генического и Новотроицкого районов — также крымско-татарский язык», — сообщил он.

По словам Сальдо, жители региона вправе самостоятельно выбирать язык общения, культуры и творчества.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Кремень призвал Верховную раду убрать русский язык из паспортов старого образца.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим людям нет места в стране.

Также сообщалось, что власти Львова переименовали улицу писателя Льва Толстого.