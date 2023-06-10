Мурашко заявил об отсутствии сбоев по нацпроекту «Здравоохранение» из-за санкций

Сбоев из-за санкций в реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» нет, контрактация в 2023 году почти полностью завершена, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«По национальным проектам практически вся контрактация завершена по 2023 году. Осталось буквально несколько объектов законтрактовать по капитальному ремонту и строительству. Никаких сбоев в реализации нет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, более 200 объектов первичного звена здравоохранения и три крупных медцентра уже сданы в эксплуатацию.

Ранее Мурашко сообщил о стабильной ситуации с медицинским оборудованием и запчастями в России.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастил скорость выпуска медицинских изделий в 1,5 раза в рамках нацпроекта «Производительность труда».