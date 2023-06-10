Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мурашко заявил об отсутствии сбоев по нацпроекту «Здравоохранение» из-за санкций

Короткая ссылка
Сбоев из-за санкций в реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» нет, контрактация в 2023 году почти полностью завершена, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил об отсутствии сбоев по нацпроекту «Здравоохранение» из-за санкций
  • РИА Новости

«По национальным проектам практически вся контрактация завершена по 2023 году. Осталось буквально несколько объектов законтрактовать по капитальному ремонту и строительству. Никаких сбоев в реализации нет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, более 200 объектов первичного звена здравоохранения и три крупных медцентра уже сданы в эксплуатацию.

Ранее Мурашко сообщил о стабильной ситуации с медицинским оборудованием и запчастями в России.

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастил скорость выпуска медицинских изделий в 1,5 раза в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить