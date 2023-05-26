Мурашко сообщил о стабильной ситуации с медицинским оборудованием и запчастями в России
- РИА Новости
«То, что касается вывоза запасных частей, комплектующих определённых, действительно, сегодня ситуация более стабильная», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общественной организации «Деловая Россия».
Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастил скорость выпуска медицинских изделий в 1,5 раза в рамках нацпроекта «Производительность труда».