Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Мурашко сообщил о стабильной ситуации с медицинским оборудованием и запчастями в России

Короткая ссылка
Ситуация с медицинским оборудованием и запчастями в России стабильная. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил о стабильной ситуации с медицинским оборудованием и запчастями в России
  • РИА Новости

«То, что касается вывоза запасных частей, комплектующих определённых, действительно, сегодня ситуация более стабильная», — приводит РИА Новости его слова в ходе встречи президента России Владимира Путина с членами общественной организации «Деловая Россия».

Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» нарастил скорость выпуска медицинских изделий в 1,5 раза в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить