Кабмин России расширил перечень жизненно важных препаратов
- Gettyimages.ru
Согласно данным на сайте кабмина, в список внесли дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.
«Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой... Новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин», — говорится в сообщении.
Кроме того, для обезболивающего «Просидол» добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки в плёночной оболочке.
Всего в перечне жизненно необходимых препаратов на данный момент числится более 800 наименований.
В декабре 2021 года правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА.
По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования.