Кабмин России расширил перечень жизненно важных препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Согласно данным на сайте кабмина, в список внесли дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов.

«Для препарата глекапревир + пибрентасвир добавлены гранулы, покрытые оболочкой... Новая лекарственная форма — таблетки диспергируемые — добавлена для препарата сапроптерин», — говорится в сообщении.

Кроме того, для обезболивающего «Просидол» добавили форму подъязычных таблеток, а для иммунодепрессанта пирфенидон — таблетки в плёночной оболочке.

Всего в перечне жизненно необходимых препаратов на данный момент числится более 800 наименований.

В декабре 2021 года правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА.

По словам главы Минздрава России Михаила Мурашко, несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования.