Мурашко: несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования

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Несколько детей в рамках клинических исследований получили российский препарат от спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума совета законодателей России.

Мурашко подчеркнул, что несколько детей уже получили первые инъекции российского аналога «Золгенсмы».

В декабре 2021 года правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА.

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