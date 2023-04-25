Мурашко: несколько детей получили отечественный препарат от СМА в рамках исследования
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«По спинальной мышечной атрофии уже такая наша с вами победа, что такие дети сегодня получают такое дорогостоящее лечение», — приводит РИА Новости его слова на заседании президиума совета законодателей России.
Мурашко подчеркнул, что несколько детей уже получили первые инъекции российского аналога «Золгенсмы».
В декабре 2021 года правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА.