Препарат для лечения СМА «Рисдиплам» включили в перечень важнейших лекарств

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Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.
Препарат для лечения СМА «Рисдиплам» включили в перечень важнейших лекарств
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

«Одно из значимых решений — это добавление в список препарата «Рисдиплам», который нужен для помощи людям с диагнозом СМА», — цитирует РИА Новости Мишустина. 

По его словам, теперь дорогостоящая терапия станет более доступной.

Как уточняется, включение препарата в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счёт федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять пациентам.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

Подробнее — в материале RT.

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