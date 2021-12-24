Препарат для лечения СМА «Рисдиплам» включили в перечень важнейших лекарств

Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА. Об этом заявил российский премьер Михаил Мишустин.

«Одно из значимых решений — это добавление в список препарата «Рисдиплам», который нужен для помощи людям с диагнозом СМА», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, теперь дорогостоящая терапия станет более доступной.

Как уточняется, включение препарата в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счёт федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять пациентам.

Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.

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