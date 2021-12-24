Препарат для лечения СМА «Рисдиплам» включили в перечень важнейших лекарств
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- РИА Новости
«Одно из значимых решений — это добавление в список препарата «Рисдиплам», который нужен для помощи людям с диагнозом СМА», — цитирует РИА Новости Мишустина.
По его словам, теперь дорогостоящая терапия станет более доступной.
Как уточняется, включение препарата в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счёт федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять пациентам.
Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало лекарство «Золгенсма» для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей, которое является самым дорогим в мире и включено в Книгу рекордов Гиннесса.
Подробнее — в материале RT.