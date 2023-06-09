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Врач Миргородская назвала симптомы глаукомы

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Врач-офтальмолог, ведущий специалист «СМ-Клиники», кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, по каким симптомам можно определить глаукому.
Врач Миргородская назвала симптомы глаукомы
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«Глаукома протекает бессимптомно, а первые симптомы возникают уже на поздних стадиях. Но, как правило, на этих стадиях отмечается значительное ухудшение зрения, и, к сожалению, восстановить его уже невозможно», — сказала она в беседе с Life.ru.

Миргородская предупредила, что покраснение глаз, слезотечение, появление пелены или радужных кругов перед глазами, а также затуманенное зрение могут указывать на симптомы появления глаукомы.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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