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«Русская Медиагруппа» примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

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«Русская Медиагруппа» примет участие в сессиях ПМЭФ-2023 и заключит на его площадке ряд стратегических соглашений.
«Русская Медиагруппа» примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
  • РИА Новости

Топ-менеджмент холдинга примет участие в сессиях форума, посвящённых развитию в России малого и среднего бизнеса, формированию инклюзивного общества, а также перспективам медиаиндустрии.

Кроме того, «Русская Медиагруппа» станет организатором Public Talk Creative & Business: Food, Wine & Music.

На площадке ПМЭФ холдинг заключит ряд стратегических соглашений, в том числе с Агентством стратегических инициатив, Администрацией Томской области, MAER Group и ФГБУК «Русский Музей».

Ранее российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.

Сообщалось, что на полях ПМЭФ представят новый проект Фонда Росконгресс — международную дискуссионную платформу в области урбанистики.

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