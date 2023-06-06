На полях ПМЭФ представят новый проект Росконгресса в области урбанистики

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представят новый проект Фонда Росконгресс — международную дискуссионную платформу в области урбанистики.

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Экономика городов традиционно является одним из ярких треков многосторонних международных дискуссий Петербургского международного экономического форума, вопросы жилищного строительства и создания комфортной среды обитания обоснованно можно считать ключевым аспектом развития российской экономики», — заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Одним из предметов дискуссий станет обсуждение облика «Квантового города».

По итогам работы интеллектуального хаба основные идеи и решения будут собраны в отдельный аналитический доклад.

Ранее сообщалось, что опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023.