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На полях ПМЭФ представят новый проект Росконгресса в области урбанистики

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На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) представят новый проект Фонда Росконгресс — международную дискуссионную платформу в области урбанистики.
На полях ПМЭФ представят новый проект Росконгресса в области урбанистики
  • РИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере».

«Экономика городов традиционно является одним из ярких треков многосторонних международных дискуссий Петербургского международного экономического форума, вопросы жилищного строительства и создания комфортной среды обитания обоснованно можно считать ключевым аспектом развития российской экономики», — заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Одним из предметов дискуссий станет обсуждение облика «Квантового города».

По итогам работы интеллектуального хаба основные идеи и решения будут собраны в отдельный аналитический доклад.

Ранее сообщалось, что опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023.

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