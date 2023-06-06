На полях ПМЭФ представят новый проект Росконгресса в области урбанистики
- РИА Новости
Об этом сообщает «МК в Питере».
«Экономика городов традиционно является одним из ярких треков многосторонних международных дискуссий Петербургского международного экономического форума, вопросы жилищного строительства и создания комфортной среды обитания обоснованно можно считать ключевым аспектом развития российской экономики», — заявил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.
Одним из предметов дискуссий станет обсуждение облика «Квантового города».
По итогам работы интеллектуального хаба основные идеи и решения будут собраны в отдельный аналитический доклад.
Ранее сообщалось, что опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023.