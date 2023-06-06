Опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023
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Об этом пишет «МК в Питере».
По словам советника президента России Антона Кобякова, в программе традиционно большое внимание уделяется вопросам развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан.
«В дискуссиях принимают участие ведущие эксперты в области здравоохранения, общественные деятели, представители некоммерческих организаций», — отметил он.
Мероприятия проекта «Здоровое общество» будут организованы в залах деловой программы Форума, а также на пространстве «Здоровое общество».
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