Опубликована деловая программа пространства «Здоровое общество» в рамках ПМЭФ-2023

На сайте проекта Фонда Росконгресс «Здоровое общество» опубликована деловая программа одноимённого пространства, которое будет работать на полях ПМЭФ-2023.

Об этом пишет «МК в Питере».

По словам советника президента России Антона Кобякова, в программе традиционно большое внимание уделяется вопросам развития здравоохранения, повышения качества и продолжительности жизни граждан.

«В дискуссиях принимают участие ведущие эксперты в области здравоохранения, общественные деятели, представители некоммерческих организаций», — отметил он.

Мероприятия проекта «Здоровое общество» будут организованы в залах деловой программы Форума, а также на пространстве «Здоровое общество».

Ранее URA.RU сообщало, что Русский экономический форум пройдёт в Челябинской области в ноябре.