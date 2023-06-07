Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума

Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, в этом году на ПМЭФ учёные, предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и изменения в российской и глобальной экономике.

Он отметил, что эти изменения в немалой степени обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства, а также стремлением большинства государств обеспечить как политическую, так и экономическую независимость.

Глава российского государства подчеркнул, что важно использовать открывающиеся в мировой экономике возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности.

Путин также назвал в числе приоритетов стимулирование рынка труда.

«Здесь необходимо тесное партнёрское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий», — заявил президент России.

Он добавил, что потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости.

Также президент отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.