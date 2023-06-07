Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям 26-го Петербургского международного экономического форума.
Путин направил приветствие участникам Петербургского международного экономического форума
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, в этом году на ПМЭФ учёные, предприниматели, политики и общественные деятели обсудят ключевые тенденции и изменения в российской и глобальной экономике.

Он отметил, что эти изменения в немалой степени обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства, а также стремлением большинства государств обеспечить как политическую, так и экономическую независимость.

Глава российского государства подчеркнул, что важно использовать открывающиеся в мировой экономике возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности.

Путин также назвал в числе приоритетов стимулирование рынка труда.

«Здесь необходимо тесное партнёрское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий «бережливого производства», модернизации предприятий», — заявил президент России.

Он добавил, что потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости.

Также президент отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить