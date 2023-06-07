Путин: большинство стран стремятся обеспечить политическую и экономическую независимость

Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума заявил, что сегодня большинство государств стремятся к политической и экономической независимости.

Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, в повестке форума — актуальные темы, в том числе перспективы российской и глобальной экономики и изменения, которые «набирают силу».

«В немалой степени они (изменения. — RT) обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость», — отметил российский лидер.

Он отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.

Путин также допустил, что валовой внутренний продукт России по итогам текущего года вырастет на 1—2%.

Он призвал «максимально использовать открывающиеся возможности».