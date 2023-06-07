Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Путин: большинство стран стремятся обеспечить политическую и экономическую независимость

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума заявил, что сегодня большинство государств стремятся к политической и экономической независимости.
Путин: большинство стран стремятся обеспечить политическую и экономическую независимость
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

По словам Путина, в повестке форума — актуальные темы, в том числе перспективы российской и глобальной экономики и изменения, которые «набирают силу».

«В немалой степени они (изменения. — RT) обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость», — отметил российский лидер.

Он отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.

Путин также допустил, что валовой внутренний продукт России по итогам текущего года вырастет на 1—2%.

Он призвал «максимально использовать открывающиеся возможности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить