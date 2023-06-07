Путин: большинство стран стремятся обеспечить политическую и экономическую независимость
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Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.
По словам Путина, в повестке форума — актуальные темы, в том числе перспективы российской и глобальной экономики и изменения, которые «набирают силу».
«В немалой степени они (изменения. — RT) обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость», — отметил российский лидер.
Он отметил, что считает девиз форума «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» важным и своевременным.
Путин также допустил, что валовой внутренний продукт России по итогам текущего года вырастет на 1—2%.
Он призвал «максимально использовать открывающиеся возможности».