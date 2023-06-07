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Путин допустил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет до 2%

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Президент России Владимир Путин заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) государства по итогам текущего года вырастет на 1—2%.
Путин допустил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет до 2%
  • kremlin.ru

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1—2%», — сказал он в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

Путин призвал «максимально использовать открывающиеся возможности».

Также российский лидер заявил о необходимости сосредоточиться на цели достижения технологического и финансового суверенитета России.

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