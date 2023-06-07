Путин допустил, что ВВП России по итогам 2023 года вырастет до 2%
- kremlin.ru
«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1—2%», — сказал он в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.
Путин призвал «максимально использовать открывающиеся возможности».
Также российский лидер заявил о необходимости сосредоточиться на цели достижения технологического и финансового суверенитета России.