Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на цели достижения технологического и финансового суверенитета.

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета», — говорится в телеграмме Путина участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что также необходимо совершенствовать инфраструктуру и снижать уровень неравенства и бедности.

Ранее гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.