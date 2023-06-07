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Путин заявил о необходимости сосредоточиться на достижении технологического суверенитета

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сосредоточиться на цели достижения технологического и финансового суверенитета.
Путин заявил о необходимости сосредоточиться на достижении технологического суверенитета
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета», — говорится в телеграмме Путина участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что также необходимо совершенствовать инфраструктуру и снижать уровень неравенства и бедности.

Ранее гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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