Петербургский международный газовый форум пройдёт с 31 октября по 3 ноября
Форум ежегодно собирает международных экспертов, топ-менеджеров нефтегазовых компаний и представителей федеральных и региональных органов власти.
В этому году мероприятие продемонстрирует полный спектр возможностей газовой промышленности. Компании со всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли.
В рамках деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов, сообщает oilcapital.ru.
При этом на территории Экспофорума развернётся масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли.
Форум по традиции пройдет при поддержке правительства Санкт-Петербурга.
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