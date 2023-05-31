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Петербургский международный газовый форум пройдёт с 31 октября по 3 ноября

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Петербургский международный газовый форум состоится в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 31 октября по 3 ноября 2023 года.

Форум ежегодно собирает международных экспертов, топ-менеджеров нефтегазовых компаний и представителей федеральных и региональных органов власти.

В этому году мероприятие продемонстрирует полный спектр возможностей газовой промышленности. Компании со всех регионов России презентуют инновационные разработки, позволяющие реализовывать перспективные проекты в отрасли.

В рамках деловой программы пройдут десятки конференций, заседаний, круглых столов, сообщает oilcapital.ru.

При этом на территории Экспофорума развернётся масштабная экспозиция технологий, оборудования и услуг для отрасли.

Форум по традиции пройдет при поддержке правительства Санкт-Петербурга.

Ранее гендиректор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о ситуации с импортозамещением на рынке бурения в России.

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