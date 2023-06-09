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Врач Ужевко: злоупотребление лечебной минералкой может вызвать обострение болезни почек

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Врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ужевко дала рекомендации не злоупотреблять минералкой. Она напомнила, что воду с высокой степенью минерализации можно пить только после консультации с врачом.
Врач Ужевко: злоупотребление лечебной минералкой может вызвать обострение болезни почек
  • РИА Новости

«Обычно на этикетке написано предназначение воды — столовая или лечебная. Но также её применение можно определить по уровню минерализации. У столовой минеральной воды минерализация менее 1 г/л, а у лечебной воды минерализация составляет более 10 г», — объяснила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Столовую минеральную воду можно пить ежедневно, тогда как лечебную рекомендуется употреблять по 250—300 мл три-четыре раза в день, курс 18—20 дней.

Злоупотребление минеральной водой может повлечь обострение хронических заболеваний, например, спровоцировать почечную или желчную колику, а также привести к нарушению водно-солевого обмена, отёкам, образованию камней и песка в почках, заключила Ужевко.

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