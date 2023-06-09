Хирург Гогиберидзе: исправление носовой перегородки не всегда помогает при храпе и апноэ
- Gettyimages.ru
Помимо хронической заложенности носа, причинами храпа и апноэ могут быть избыточный вес, анатомическое строение шеи, эндокринные и гормональные нарушения, курение, приём алкоголя, употребление снотворных и седативных средств, наследственные и другие заболевания, объяснил хирург в интервью «Газете.Ru».
В ряде случаев исправление искривлённой перегородки поможет облегчить состояние человека.
«В других случаях потребуется решить и другие проблемы со здоровьем. Поэтому однозначно сказать, что септопластика гарантированно поможет решить данные проблемы, нельзя. Здесь всё индивидуально и зависит от особенностей каждого пациента», — подчеркнул Гогиберидзе.
Ранее хирург-флеболог Виктор Пасов в интервью Nation News рассказал, кто предрасположен к тромбозам.