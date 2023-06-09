Хирург Гогиберидзе: исправление носовой перегородки не всегда помогает при храпе и апноэ

Ведущий хирург клиники эстетической медицины «Время Красоты» Отари Гогиберидзе рассказал, что операция по исправлению носовой перегородки (септопластика) не всегда помогает пациенту избавиться от храпа и апноэ.

Помимо хронической заложенности носа, причинами храпа и апноэ могут быть избыточный вес, анатомическое строение шеи, эндокринные и гормональные нарушения, курение, приём алкоголя, употребление снотворных и седативных средств, наследственные и другие заболевания, объяснил хирург в интервью «Газете.Ru».

В ряде случаев исправление искривлённой перегородки поможет облегчить состояние человека.

«В других случаях потребуется решить и другие проблемы со здоровьем. Поэтому однозначно сказать, что септопластика гарантированно поможет решить данные проблемы, нельзя. Здесь всё индивидуально и зависит от особенностей каждого пациента», — подчеркнул Гогиберидзе.

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