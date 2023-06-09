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Педиатр Ковальская: отсутствие аппетита у младенца может сигнализировать о пневмонии

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Врач-педиатр Видновской РКБ Мария Ковальская рассказала, что начало пневмонии у новорождённых детей можно заподозрить не сразу. На начальной стадии ребёнок может капризничать и отказываться от еды.
Педиатр Ковальская: отсутствие аппетита у младенца может сигнализировать о пневмонии
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«В первую очередь стоит отметить наличие лихорадки, слабости, чрезмерной капризности, кашля, одышки и отсутствия аппетита. Однако это достаточно неспецифические симптомы, так как они характеры для многих других болезней», — пояснила Ковальская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, если температура у младенца держится на протяжение трёх дней, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Ранее детский аллерголог-иммунолог, педиатр «СМ-Клиники» для детей Ольга Попова в беседе с газетой «Известия» рассказала, что у новорождённых бывают аллергические реакции, которые в некоторых случаях могут создавать риски для здоровья.

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