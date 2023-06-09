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Диетолог Мещерякова предупредила о риске гормонального сбоя из-за недосыпа

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Врач-диетолог, нутрициолог сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова предупредила о риске для здоровья из-за недостатка сна.
Диетолог Мещерякова предупредила о риске гормонального сбоя из-за недосыпа
  • Gettyimages.ru

В сутки необходимо спать не менее семи—восьми часов, сообщила она «Известиям».

«В молодом возрасте люди, которые регулярно нарушают нормальный цикл сна-бодрствования, могут не испытывать серьёзных проблем. Но после 30 лет у многих проявляется выраженный сбой в иммунном и гормональном статусе, страдает эмоциональная сфера», — рассказала Мещерякова.

По её словам, следствием ночного бодрствования и приёма пищи в неурочное время может стать набор веса.

«Повышенная нагрузка на печень способствует нарушению её функции, а далее могут нарушаться обменные процессы», — подытожила Мещерякова.

Ранее врач-эндокринолог высшей категории Анна Гончарова в беседе с Nation News посоветовала метеозависимым людям соблюдать режим труда и отдыха.

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