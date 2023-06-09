Диетолог Тихомирова: резкая потеря веса может быть признаком онкологии
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«Резкое снижение массы тела, когда вес снижается беспричинно и неконтролируемо, может быть следствием онкологических заболеваний, туберкулёза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других», — сообщила Тихомирова в беседе с «Известиями».
Она рекомендовала в этом случае незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.
Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.