Диетолог Тихомирова: резкая потеря веса может быть признаком онкологии

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова предупредила, что внезапная беспричинная потеря массы тела — тревожный симптом, который может сигнализировать о развитии опасных заболеваний.

«Резкое снижение массы тела, когда вес снижается беспричинно и неконтролируемо, может быть следствием онкологических заболеваний, туберкулёза, сахарного диабета первого типа, тиреотоксикоза и некоторых других», — сообщила Тихомирова в беседе с «Известиями».

Она рекомендовала в этом случае незамедлительно обратиться к врачу и пройти обследование.

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