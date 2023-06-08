Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Дерматолог Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками и водорослями

Короткая ссылка
Врач-дерматолог, миколог, эксперт сети детских клиник «Преамбула» Анастасия Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, гусями и водорослями.
Дерматолог Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками и водорослями
  • Gettyimages.ru
  • © asobov

«Там, где есть утки, домашняя птица, гуси и даже чайки, — это сразу нет. В такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц», — предупредила врач в беседе с Life.ru.

Как объяснила Котова, эти паразиты становятся причиной «дерматита купальщика».

Кроме того, врач предостерегла от купания в водоёмах с большим количеством водорослей, стоячей водой и очень илистым дном.

Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить