Дерматолог Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками и водорослями
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«Там, где есть утки, домашняя птица, гуси и даже чайки, — это сразу нет. В такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц», — предупредила врач в беседе с Life.ru.
Как объяснила Котова, эти паразиты становятся причиной «дерматита купальщика».
Кроме того, врач предостерегла от купания в водоёмах с большим количеством водорослей, стоячей водой и очень илистым дном.
Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.