Дерматолог Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками и водорослями

Врач-дерматолог, миколог, эксперт сети детских клиник «Преамбула» Анастасия Котова объяснила, почему нельзя купаться в водоёмах с утками, гусями и водорослями.

«Там, где есть утки, домашняя птица, гуси и даже чайки, — это сразу нет. В такой воде живут паразиты церкарии — это личинки гельминтов водоплавающих птиц», — предупредила врач в беседе с Life.ru.

Как объяснила Котова, эти паразиты становятся причиной «дерматита купальщика».

Кроме того, врач предостерегла от купания в водоёмах с большим количеством водорослей, стоячей водой и очень илистым дном.

Ранее НСН со ссылкой на московского мэра Сергея Собянина писала, что в Москве подготовят 136 территорий в качестве мест отдыха у воды.