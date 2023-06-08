В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Херсонской области после ЧП на ГЭС

Специалисты Роспотребнадзора каждый день проводят тщательный анализ проб воды на территории Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 20 населённых пунктах региона отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети.

Уточняется, что отклонений от нормы не выявлено.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.