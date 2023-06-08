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В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Херсонской области после ЧП на ГЭС

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Специалисты Роспотребнадзора каждый день проводят тщательный анализ проб воды на территории Херсонской области после ЧП на Каховской ГЭС.
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Херсонской области после ЧП на ГЭС
  • AFP

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в 20 населённых пунктах региона отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети.

Уточняется, что отклонений от нормы не выявлено.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.

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