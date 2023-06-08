В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии воды в Херсонской области после ЧП на ГЭС
- AFP
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в 20 населённых пунктах региона отобрано 35 проб питьевой воды из распределительной сети.
Уточняется, что отклонений от нормы не выявлено.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что пять человек погибли и 41 пострадал в результате последствий разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции.