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Врач Болибок заявил, что тополиный пух может стать причиной бронхоспазма

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Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что тополиный пух может стать причиной бронхоспазма.
Врач Болибок заявил, что тополиный пух может стать причиной бронхоспазма
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Stepanishcheva

«Сам по себе тополиный пух — это инертное вещество, волокна целлюлозы, той же ваты, которая окружает тополиное семечко. Но он может перемещаться по воздуху на большие расстояния, попадать в дыхательные пути и вызывать их механическое раздражение. Если это повторяется несколько раз за короткий промежуток времени, то механическое раздражение может вызвать воспаление, а у особо чувствительных людей — ларингоспазм или даже бронхоспазм», — сказал он в интервью Радио Sputnik.

Врач — иммунолог-аллерголог Оксана Шабалина также напомнила в беседе с «Москвой 24», что тополиный пух сам по себе не является аллергеном, но способен раздражать слизистые.

Иммунолог Елена Коровкина посоветовала носить маски в сезон тополиного пуха.

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