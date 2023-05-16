Иммунолог Коровкина посоветовала носить маски в сезон тополиного пуха

Врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Елена Коровкина заявила, что тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию — он служит переносчиком частиц-провокаторов.

«Он как губка, на которой скапливаются вещества, находящиеся в атмосфере: пыль, частички сгорания топлива, пыльца растений. Кроме того, с приходом тополиного пуха появляется пыльца злаковых трав», — сказала эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, если в такой период у человека начинаются ярко выраженные симптомы аллергии, то по возможности не стоит выходить на улицу в первой половине дня.

«Можно использовать маски, респираторы, назальные фильтры. Обязательно носить солнцезащитные очки или очки со специальными силиконовым подкладками. Волосы лучше закрыть головным убором, чтобы на них не оседали пух и пыльца», — рекомендовала Коровкина.

Как считает эксперт, по возвращении домой стоит принять душ, чтобы смыть с себя аллергены. В помещениях можно установить воздухоочистители.

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